La controvertida propuesta de la UDI: privatización de Codelco y venta de TVN

En medio de la polarización política por las divergencias respecto del modelo de desarrollo económico y social del país, la bancada de diputados de la UDI ideó un “plan de modernización del aparato estatal” que propone la privatización de Codelco, la venta de TVN y una reducción del número de funcionarios estatales, así como también de ministerios y de parlamentarios.

El documento se titula “Propuesta Bancada Diputados UDI: Medidas políticas, económicas y sociales para superar la pandemia”, y fue dado a conocer por Canal 13.

“El país está siendo asolado por un ataque populista sin precedente. El Frente Amplio se ha transformado en la verdadera fuerza opositora y la ex Concertación ha decidido renunciar a sus principios y seguir bailando la música de la extrema izquierda. El país está siendo llevado inexorablemente a un modelo sesentero donde se no se busca un Estado eficiente sino un Estado controlador y una verdadera agencia de empleos para pagar favores políticos”, aseveró María José Hoffmann, jefa de la bancada de diputados de la UDI, al mismo canal.

La parlamentaria añadió que “por esa razón, la bancada de la UDI propone ir en la línea contraria y entregar una modernización integral al aparato estatal”.

El documento, de cuatro páginas, afirma que “desde octubre de 2019 el país ingresó en un espiral de violencia, populismo y demagogia que debemos detener”.

Luego, el texto pasa a las propuestas, ordenadas en cuatro puntos: modernización del Estado, modernización económica, modernización social y modernización en seguridad.

En la modernización del aparato estatal, la UDI propone nueve puntos, como la reducción del número de ministerios y subsecretarías; disminución del número de parlamentarios; reducción del personal del Estado y de “gastos ineficientes”; eliminación de programas evaluados; reformulamiento de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG); modernización de Servicios Públicos y la privatización de Codelco y venta de TVN.

Respecto de la cuprífera, la UDI señala que su privatización “permitiría un ingreso muy relevante para el Estado, que se podría utilizar en beneficios sociales. Asimismo, la privatización podría continuar generando excedentes para el Estado, a través de cobro de impuestos y del royalty minero, considerando la eficiencia del sector privado”.

Me enteré, por la prensa, que la Bancada de la UDI (mi bancada) propone privatizar Codelco. Quiero decir claramente que NO apoyo esa propuesta. Codelco es una empresa del Estado de Chile y debe seguir siéndolo. Esa propuesta NO me representa en lo más mínimo y no la apoyaré pic.twitter.com/tIDTnCkECE

— Diputado Issa Kort G (@issakortg) July 28, 2020