La inesperada aparición en balance del Minsal del doctor Ugarte

Una inesperada aparición en La Moneda hizo esta mañana el médico intensivista Sebastián Ugarte, permanente invitado a los matinales de TV, para participar en el reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia en Chile.

El ministro Enrique Paris dijo que, a pesar de las buenas cifras, no hay bajar los brazos y para reforzar la importancia de respetar las medidas sanitarias, invitó a participar a su mediático amigo, el doctor Ugarte.

"Estamos en un momento especial, por una parte hay siete comunas en la Región Metropolitana que han disminuido su nivel de confinamiento, pero hay otras tres comunas que pasan a ingresar a cuarentena. La señal es que debemos seguir cuidándonos, que no salimos del coronavirus, sino que salimos con el coronavirus", señaló el invitado.

Las cifras vuelven a la baja: 1.876 casos nuevos de covid-19 y 53 fallecimientos en las últimas 24 horas El Ministerio de Salud informó que el país alcanzó los 349.800 contagiados de coronavirus, llegando a 9.240 muertes asociadas al virus.

Añadió que "eso significa lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, mantener, la distancia física de las personas, usar mascarilla, si no tiene que salir no salga, cuídese".

También llamó a evitar lugares cerrados y concurridos, además del contacto físico. "Si usted es cuidadoso, vamos a poder salir adelante", enfatizó.

"En unas semanas más, en unos meses más, vamos a haber superado en gran medida este momento tan duro, pero necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros", añadió.

"Este el momento no para relajarse, sino que para cuidarse cada uno de nosotros", concluyó el doctor Ugarte.