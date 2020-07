Largas filas en Juzgado de Familia por posibilidad de obtener pensiones de alimento adeudadas con el 10% del retiro previsional

Decenas de mujeres llegaron durante la mañana de este martes 28 de julio hasta los Juzgados de Familia de Santiago, ubicados en calle San Antonio, para pedir información sobre las retenciones para el pago de la pensión de alimento por parte de los deudores que retiren el 10% de los fondos previsionales.

Tal como aconteció en días anteriores en oficinas de las AFP, una larga fila hubo en los Juzgados de Familia de personas que aún no tienen claridad sobre el mecanismo que operará en este caso.



Un día antes, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que los jueces de familia “decretarán la respectiva medida cautelar de esos fondos, comunicándola a la AFP que corresponda. Así, las y los solicitantes puedan estar tranquilos a la espera de que se cumpla el trámite completo… Estamos trabajando intensamente para tener una respuesta sistémica y completa en las próximas horas”.

Además, el Poder Judicial habilitó una plataforma para efectuar la solicitud de la retención del 10% por deudas de pensión alimenticia, bajo el nombre “Retención judicial del retiro de 10% de las AFP”.

Desde la institución señalaron que durante el pasado fin de semana fueron recibidas 25 veces más solicitudes para liquidar la pensión alimenticia que las registradas en una época normal.

Es una obligación leerlo: el instructivo definitivo para el retiro del 10% de fondos AFP La Superintendencia de Pensiones publicó el procedimiento definitivo, los plazos y resguardos que las AFP deberán adoptar a partir de este jueves.

Pero aclararon que “la solicitud de la liquidación de la deuda en alimentos no implica directamente que se vaya a pagar esa deuda con los fondos previsionales… No es un trámite directo. Se trata de un trámite por etapas y en el cual varios actores participan, por lo que no es una solución inmediata… El retiro del 10% será voluntario por parte del cotizante, por lo que las personas que solicitan el pago de las pensiones alimenticias no necesariamente podrán acceder a estos recursos”.

Los jueces, agregaron desde el Poder Judicial, “pedirán inmediatamente la cautela de los montos de las AFP, para que así los solicitantes del pago de deuda por alimentos puedan estar tranquilos a la espera del trámite completo”.

Cabe recordar que desde las 9 am de este jueves 30 de julio, según lo ratificó la Superintendencia de Pensiones, los cerca de once millones de cotizantes del país podrán solicitar a sus respectivas AFP el retiro de hasta el 10% de sus fondos previsionales, luego de la promulgación de la reforma constitucional respectiva.