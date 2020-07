Lavín y el inicio de la "transición" en Las Condes: "Hay un compromiso de los malls de no abrir"

Este martes se inició la etapa de "transición" en nueve comunas del país, siete de ellas en la Región Metropolitana. Una de ellas es Las Condes.

Al respecto, el alcalde de dicha comuna, Joaquín Lavín, explicó los cambios más relevantes que implica este proceso, fundamentalmente en el funcionamiento del comercio no esencial.

"El comercio no esencial es muy amplio, hay muchos servicios técnicos, tiendas de ropa, librerías, todo eso es comercio no esencial, todo eso va a abrir", explicó en "Bienvenidos" de Canal 13.

Del mismo modo, el jefe comunal aclaró que "si yo vivo en una comuna en cuarentena y tengo una zapataería en Las Condes, no puedo venir, porque mi comuna está en cuarentena".

Además, a Lavín se le consultó por el caso de los malls, como el Apumanque, centro comercial que tuvo una controvertida y fallida reapertura el 29 de abril pasado, con Lavín como patrocinador de la idea.

"No todavía, hay un compromiso de los malls de no abrir. Sí lo que tenemos son los strip center, que están en las esquinas con varios negocios pegados, no son cerrados, dan a la calle. Esos pueden abrir. Los malls no todavía", estableció.