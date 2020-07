Mario Desbordes: el denominado miembro de la derecha social llega al Ministerio de Defensa

El Presidente Sebastián Piñera encabezó hoy su quinto cambio de gabinete, donde lo que más llamó la atención es Víctor Pérez en el Ministerio del Interior.

Sin embargo, también impactó el aterrizaje del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, al Ministerio de Defensa.

La advertencia de Mario Desbordes: "Lo que pasó en estos meses arriesga la continuidad de la coalición en el Gobierno" El presidente de RN hace un balance de la situación de Chile Vamos tras la aprobación del proyecto de retiro del 10% de las AFP.

Desbordes ha sido considerado como parte de la "derecha social", luego de haber apoyado el proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP.

El ahora exdiputado, ha sido un claro crítico a la gestión del Gobierno y también del rol que ha tomado Chile Vamos.

"Lo que pasó en estos meses arriesga la continuidad de la coalición en el Gobierno", estas fueron las últimas declaraciones que hizo y que marcaron la agenda el fin de semana recién pasado.

Su opinión de la derecha chilena

"Cuando se habla de las derechas es pedir que se respete la diversidad de la centroderecha, no imponer una sobre la otra. Lamento esas intervenciones de que hay una sola derecha, porque nunca ha habido solo una. El economicismo es la primacía del criterio económico por sobre el político o sociológico. Hay que mezclarlos y esa es la diferencia entre la economía de mercado a secas que algunos defienden, y la economía social de mercado, que defendemos en RN. Ahora, no es que el de Chicago sea malo, hay destacadísimos economistas de Chicago que yo reconozco como Jaime Bellolio, que tiene una mirada social muy profunda; también Luigi Zingales, que recomiendo siempre y que tiene un libro que se llama ‘Salvando el capitalismo de los capitalistas’. En esa caricatura es donde no tenemos que caer", dijo.

Ahora vamos por #MejoresPensiones El último debate dejó en claro que los fondos son de los trabajadores. ¿Y si reformamos ahora el sistema previsional? ¿Alguna idea? Acá una 👇 pic.twitter.com/GZJCr2PJx4 — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) July 27, 2020

¿Quién es Desbordes?

Es abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad La República, y Bachiller de la misma casa de estudios. Tiene un Diplomado en Administración de Empresas de la Universidad de Talca, y un Diplomado en Ciencias Policiales de la Escuela de Carabineros.

En 1987 ingresó a la Escuela de Carabineros, donde se graduó como Subteniente de Orden y Seguridad de Carabineros. Desempeñó funciones como oficial policial en Talca, ocupando diversos cargos. En junio de 1994 ingresó a Gendarmería de Chile, desempeñándose como jefe laboral de los penales de Colina I y II, coordinador nacional de los centros de educación y trabajo, entre otras tareas dedicadas a la reinserción de personas privadas en libertad.

El 2010 fue nombrado subsecretario de Investigaciones. Ese mismo año asumió como Secretario General de Renovación Nacional. El 2018 fue electo diputado por las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú, y también asumió como Presidente de Renovación Nacional.