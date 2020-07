Iván Moreira discutió con Camila Vallejo en "Contigo en la mañana": "Nadie se está muriendo de hambre, no mienta"

Durante el matinal "Contigo en la mañana" el senador Iván Moreira comenzó a reírse, luego de que la diputada Camila Vallejo señalara que debía dejar el programa para "ir a ayudar a una olla común". Al sentirse la risa de Moreira, los periodistas le preguntaron "de qué se reía". El senador, respondió: "No es necesario decir que uno va a ayudar a la gente"(…) "Nadie se está muriendo de hambre, no mienta".

Ante la respuesta de Moreira, la diputada trató de retomar la conversación anterior, que era la posible llegada del senador Victor Pérez como ministro al gobierno. "Me preocupa que un perfil así llegue al ministerio del interior en esta situación", señaló Vallejo. Pero volvió a ser interrumpida por Moreira: "Eso es show, eso es show (…) Eso es parte del show de la izquierda, que va a ir a las ollas comunes".

"La gente se está muriendo por efectos del cvid, nadie se está muriendo de hambre. Por eso voté por el 10%. Por eso hay una ley de protección del empleo, hay entregas de cajas de alimentos, hay subsidios de arriendo, hay postergación del pago de contribuciones. Y me vienen a decir que no hay nada", destacó el senador. "¿Usted cree que es show que una señora no tenga para comer en mi distrito?", respondió Vallejo.

"Bajemos un cambio", pidió Julio César Rodriguez

Según la parlamentaria, ella confirmó que "una vecina de La Florida no comía en 5 días". "Eso no es un show y le pido respeto", agregó. El comentario elevó los tonos. Con un mayor volumen, Moreira señaló "por eso señorita, yo Ivan Moreira, Pinochetista, voté por el 10%". "El partido comunista se siente con la libertad de decir lo que quiera", agregó. Ante un fuerte intercambio de palabras, Julio César Rodriguez tuvo que intervenir.

"Bajemos un cambio, la gente espera que tengamos una conversación con altura de miras", dijo. "Yo no he dicho que la gente este muriendo de hambre, dije que está pasando hambre. Están en una lucha contra el hambre. Y han muerto muchos por contagiarse por covid. Tenemos gente que no ha comido en días. ¿Por qué cree que hay ollas comunes?", respondió una vez más Vallejo.

"Fui parlamentario y he estado yendo sin decirlo en la prensa. A El Bosque. Y no digo "voy a la ollas comunas". No utilice la política. Ahora van a tener para comer con el 10% y porque el gobierno va a entregar 1, 2 y 3 cajas de alimentos y además otros beneficios", concluyó Moreira.

Tras una pausa a comerciales, Moreira señaló que el no quiso interrumpir, sino que la plataforma que tiene no le permite ver cuando los demás hablan. "Estaría más cómodo si utilizaremos Skype", dijo. Respecto a las ollas comunes, el senador agregó que "no estoy en contra de las ollas comunes". Destacó que su crítica apuntaba a que se utilice la ayuda como un objeto político. "Yo siempre voy a apoyar las causas sociales y en eso, seguiré siendo el bueno. Pero en lo político si seré duro y yo soy adversario del partido comunista", agregó.