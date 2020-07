"Mal, pésimo... lo desactivaron": Pamela Jiles se indignó ante la llegada de Mario Desbordes a Defensa

La diputada Pamela Jiles no quedó indiferente ante el cambio de gabinete que realizó el Presidente Sebastián Piñera y donde confirmó la llegada de cuatro nuevos ministros.

A la llegada de Víctor Pérez por Gonzalo Blumel en Interior, de Andrés Allamand por Teodoro Ribera en Relaciones Exteriores, de Jaime Bellolio por Karla Rubilar también se sumó la de Mario Desbordes en Defensa.

Sin embargo, el arribo del exdiputado y presidente de RN a La Moneda no le cayó nada de bien a la periodista quien fiel a su estilo se indignó en Twitter, asegurando que a Desbordes "lo desactivaron".

"Noooooo Desbordes, no, no, no… nooooooo Desbordes no! mal, pésimo. Cómo un estratega político de su nivel cae en esa trampa de principiante: LO DESACTIVARON", publicó Jiles acompañado del hashtag #GabineteDelRechazo.

La publicación de inmediato generó repercusiones alcanzando más de 3 mil "me gusta" y más de mil comentarios.