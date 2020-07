Las primeras definiciones del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez: "La Araucanía no solamente es un tema policial"

El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, dio sus primeras declaraciones en el cargo. El ex senador asumió hoy, tras el cambio de gabinete realizado por el Presidente Sebastián Piñera. Al recién asumido ministro se le consultó por dichos anteriores. "Usted señaló: no veo ninguna razón hoy para cambiar la constitución. ¿Sigue sosteniendo que no es necesario?", le consultó un periodista. Ante esto, el nuevo ministro señaló que el plebiscito se hará con normalidad.

Pérez contestó que "el Presidente nos ha dado una misión, y la vamos a cumplir como Ministros de Estado. De la manera más segura posible". "Ése es el rol que tenemos como ministros", agregó. Según señaló la autoridad, el Gobierno hará todo lo posible para que se realice el proceso con seguridad.

"También es importante el diálogo".

El titular de Interior también fue consultado respecto del conflicto en la Araucanía. "La Araucanía no solamente es un tema policial. Por cierto, hay que respaldar a nuestras policías. Pero también es importante el diálogo", dijo. Pérez destacó que en dicha región "lo que quiere la gran mayoría es la paz y la tranquilidad". En ese sentido, el ministro enfatizó en la importancia de los roles políticos. "La violencia no solo se aísla y se derrota con acción policial, sino que también con una acción política. Y esa acción es escuchar y preocuparnos", dijo el ministro.

"Si eso hubiese ocurrido en la RM, ya se habría solucionado. Soy de región y sé muchas veces lo que pasa cuando los problemas son en regiones", enfatizó.

"¿Se mantiene Larroulet?"

El ministro Pérez también fue consultado por posibles cambios al interior de La Moneda, además del cambio de gabinete. "¿Se mantiene Larroulet?", preguntó una periodista. "Este es un gabinete que inicia una nueva etapa. Los equipos asesores del Presidente, dependen del Presidente de la República", finalizó el ex senador.