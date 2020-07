Ex colaborador de Kast, opositor a JVR y recientemente abanderado con el "rechazo": Jaime Bellolio desembarca en la vocería

Jaime Bellolio, uno de los referentes de las nuevas generaciones en la UDI, se transformó este martes en el nuevo vocero de Gobierno. El ahora ex diputado asume en la Segegob en reemplazo de Karla Rubilar.

Bellolio, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de 39 años, se ha alzado como uno de los rostros del recambio en la Unión Demócrata Independiente. En su carrera política ha marcado varias diferencias con los sectores más conservadores de su partido.

Y una de esas diferencias se produjo en torno al plebiscito por el proceso constituyente. En un primer momento, Bellolio sorprendió al ser un de los pocos militantes de la UDI en definirse como partidario del "apruebo".

Sin embargo, hace un par de semanas, el propio Bellolio dio a conocer que cambió de parecer: en octubre votará por el "rechazo", con lo que se alineará con el resto de su partido.

"Me costó esa decisión. Lo siento como una derrota propia, como una frustración grande. Estaba entusiasmado. Pensaba que ése era el mejor mecanismo para solucionar nuestros problemas políticos, sociales e institucionales", dijo en una reciente entrevista a The Clinic sobre su cambio de voto para el plebiscito. El ahora ex diputado sostiene que su determinación se basó en un actual escenario de "polarización" en la política chilena.

De colaborador de Kast a opositor a JVR

El camino de la política para Jaime Bellolio se abrió a través de José Antonio Kast. El recientemente nombrado vocero de Gobierno fue jefe de gabinete del actual líder del Partido Republicano cuando el ex candidato presidencial era parlamentario.

Sin embargo, diferencias políticas y personales los distanciaron. "Para mí es doloroso, porque yo entré a la UDI y a la política por José Antonio Kast", declaró Bellolio en 2016 a radio Bío Bío, cuando JAK renunció a la UDI.

Otro nombre de peso en el gremialismo que ha marcado la carrera política de Jaime Belollio es el de Jacqueline Van Rysselberghe, pero no precisamente por un asunto de cercanía, todo lo contrario. El nuevo ministro de la Segegob se ha alzado como uno de los principales opositores a la actual senadora en la colectividad fundada por Jaime Guzmán, de hecho en 2018 fue su adversario en las elecciones internas, que finalmente sellaron la reelección de JVR como presidenta de la UDI.

Jaime Bellolio se desempeñaba como diputado desde 2014 (se encontraba en su segundo período). En una de sus últimas acciones como parlamentario, votó en contra del retiro del 10% de los fondos de AFP.