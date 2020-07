Video de la playa que se ha transformado en ejemplo de responsabilidad social ante la pandemia

España vive un fuerte repunte de sus números de contagios por coronavirus en medio de incremento de turistas por la época de verano. Las cifras llevan ya semanas en alza y las autoridades españolas marchan lento en la toma de medidas (recién hoy Madrid obligó a usar mascarilla), una pasividad que ya es temida en Europa, donde el Reino Unido y Alemania colocaron cortapisas para que sus ciudadanos visiten suelo español.

Playas colmadas de gente, paseos peatonales donde no se respeta el distanciamiento social o gente por las calles sin mascarillas. Imágenes que hablan de relajamiento frente al covid.

An aerial view of a beach in Chipiona, a coastal town in Spain, shows social distancing in place with visitors spaced apart.

