Admirable: italiano consigue título universitario a los 97 años

Como para recalcar que nunca es tarde. O que todo se puede, si se quiere. Eso refleja la historia de Giuseppe Paternò, un italiano de 97 años que acaba de obtener un título en Filosofía e Historia en la Universidad de Palermo, lo que le convierte en el graduado más viejo del mundo en estudios superiores.

Tan destacable historia fue resaltada por el diario La Repubblica, que añade que el “nonno” ahora va por más, pues quiere hacer un magíster.

Nacido en una familia siciliana muy pobre, Giuseppe Paternò empezó a trabajar a los siete años, vivió la Segunda Guerra Mundial en Sicilia y a los 31 años obtuvo el diploma de topógrafo en una escuela nocturna.

Luego pasó 42 años trabajando para la Compañía Estatal de Ferrocarriles, pero siempre soñó con poder estudiar en la universidad.

Hace tres años se matriculó en la Universidad de Palermo y aprobó todos los exámenes con notas excelentes.

Y obviando la cuarentena impuesta en Italia para combatir la pandemia de coronavirus, Giuseppe Paternò dio por videoconferencia las últimas pruebas y presentó su trabajo final, dedicado a un argumento filosófico.

“No me canso nunca y les digo a los jóvenes que tienen que hacer como yo. Seguir estudiando siempre, porque lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho mientras era joven”, dijo Giuseppe Paternò, quien ya se prepara para matricularse en un programa de magíster.