Iván Moreira fiel a su estilo: "Estoy pensando en patentar 'el raspado de olla' para un restaurante"

Fiel a su estilo, el senador Iván Moreira (UDI) volvió a referirse a su aprobación al retiro del 10% de fondos AFP, donde se autocalificó como "el peor de todos" dentro del oficialismo.

En conversación con La Segunda, el senador por Los Lagos se refirió a la crisis que desató la votación en Chile Vamos. "Ahora tenemos que buscar puntos de encuentro, porque si nosotros seguimos así, van a pasar muchos años para que volvamos a La Moneda y estaríamos haciéndole un tremendo daño a la candidatura de Joaquín Lavín", indicó Moreira.

Van Rysselberghe le responde a la oposición por cambio de gabinete: "Se olvidan de que no es su Gobierno, es el nuestro" "Ellos no tienen mucho interés de que al país le vaya bien, sino poder tratar de gobernar a través de la descalificación y el chantaje", lanzó la senadora.

"Si no hay cambios adecuados, el pronóstico no es de los mejores para la UDI, se requiere una conducción distinta. Hay que darle paso a los nuevos liderazgos, entre ellos a Javier Macaya, María José Hoffman, Juan Antonio Coloma hijo, y también al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, que podría generar bastante mística porque es el sobrino de Jaime Guzmán", agregó.

Además, recordó el bullado caso Penta donde aseguró que fue "el único político que no se escondió", y reconoció que tiene pensado patentar la frase "con el raspado de la olla" para un restaurante.

"He tenido una historia de lealtad, de consecuencias y siempre me he enfrentado con la verdad. En el caso Penta yo di la cara, fui el único político que no se escondió. Y estoy pensando en patentar, en un futuro, la frase 'con el raspado de la olla' para un restaurante", indicó.

También aseguró que ha sentido desprecio al interior de la UDI "por ser hijo de la meritocracia", agregando que "toda la vida he sido un sobreviviente, porque he tenido que luchar contra todo y como he tenido que luchar contra todo me ha costado llegar donde estoy".