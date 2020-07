Para no creerlo: ex repacta la deuda por pensión alimenticia en 548 cuotas de 20 mil pesos cada una

La posibilidad de conseguir el pago de pensiones alimenticias adeudadas a partir del retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales ha movilizado a miles de mujeres que se han vistió afectadas por los conocidos popularmente como “papitos corazón”.

Múltiples consultas a las AFP y largas filas en los Juzgados de Familia dan cuenta de una realidad que indica que es altísimo el porcentaje de personas que no paga esa obligación legal.

Y hay casos dramáticos, como el develado en la mañana de este miércoles 29 de julio en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

La masoterapeuta Andrea Muñoz contó en el programa que encabezan la modelo Tonka Tomicic y el periodista Amaro Gómez-Pablos que su ex pareja y padre de sus dos hijas de 7 y 4 años no ha pagado la pensión de alimentos y que repactó la deuda de doce millones de pesos… en 548 cuotas de 20 mil pesos cada una. Es decir, a 46 años. Y a la niña mayor la dejó de ver a los tres años y a la menor no la conoce.

En 2015, el Juzgado de Familia indicó que la niña mayor debía recibir 150 mil pesos mensuales y la menor 80 mil pesos mensuales, Nada de ello ha pasado y la madre afronta en solitario la mantención de las pequeñas, con el apoyo de su familia.

“Esto sucede porque el sistema es el que permite a los deudores de pensión de alimentos hacer repactaciones muy largas e irrisorias… El sistema no protege a los niños”, señaló la afectada, quien está ocupando sus ahorros para vivir y ya adeuda pagos en el colegio de sus hijas.

La mujer añadió que "cuando averigué lo que pasaba con la deuda me llevé la sorpresa de que había repactado la deuda en 548 cuotas, y que eso se iba a juntar a las pensiones que ya debía… Por la pandemia de coronavirus no he podido trabajar y tuve que irme con las niñas a vivir donde mi mamá… Mi familia es mi apoyo. Sin ellos no tendría ni siquiera un lugar para vivir, porque no me alcanzaría. Tengo que pagar colegio que ahora lo debo porque no he podido trabajar. Los ahorros que tenía los tengo que destinar a alimentación, vestuario".

Andrea Muñoz concluyó diciendo que "tengo que ser fuerte y demostrarles a mis hijas que la vida, por muy difícil que sea, es bonita. Si ven a la mamá bien, con fuerza, luchando, sacando una nueva carrera, estudiando, esforzándose todos los días, yo sé que les estoy demostrando a ellas que son capaz de todo".