Rodolfo Carter quiere ser Presidente: "No podemos seguir gobernados con una papa en la boca, entre puros amigos"

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, participó en el programa "StockDisponible" de ViaX. Durante la entrevista, el edil habló sobre su futuro político e hizo una confesión: le encantaría ser Presidente de la República.

“Chile tiene que ser gobernado alguna vez por alguien de la clase media. No podemos seguir gobernados con una papa en la boca, entre puros amigos de tres o cuatro colegios importantes”, aseguró. Luego, le consultaron si, tras esa declaración, él estaría dispuesto a asumir esa misión.

"Tiene que haber una persona que sepa lo que es la cesantía"

Carter aseguró que “sí, yo me represento a mí mismo, no lo digo por falsa modestia. Suena súper egocéntrico, pero tiene que haber una persona que sepa lo que es la cesantía, que haya visto llorar a sus papás por el miedo de perder la pega”. También agregó que lo ideal sería que gobernara alguien que "haya vivido la dictadura y sepa que ver militares en las calles no es una buena noticia". "Eso no implica no emocionarse con nuestra historia patria", añadió.

Respecto al Presidente, señaló que "viajaría tres años atrás y buscaría otro candidato". Ese fue el puntapié que dio paso a la pregunta de "si le gustaría ser Presidente". Ya que al ser consultado sobre "quién lo representa", señaló que él se representa a él mismo. Pero "sin ser egocéntrico", aclaró: "o alguien como yo, de clase media".