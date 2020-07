Subsecretario Arturo Zúñiga: "Hoy las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar"

Durante el reporte de este miércoles del coronavirus en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga hizo una particular analogía respecto al impacto del covid-19 en la vida cotidiana de las personas.

"Hoy las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar. Eso hoy no sucede, no sucede eso de comer una lechuga sin lavar, porque a principios de los 90 tuvimos una enfermedad muy grave, el cólera, por la que a todos nos enseñaron en que cada vez que íbamos a comer una lechuga había que lavarla previamente, para evitar una enfermedad", planteó.

Zúñiga remarcó que "tenemos que actuar de la misma forma con el coronavirus. Si no tomamos las medidas del uso permanente de mascarillas, tapándonos incluso la nariz, como corresponde, si no tomamos la medida del frecuente lavado de manos cada vez que llegamos a nuestro hogar, si no respetamos el distanciamiento físico y evitamos las aglomeraciones, va a ser muy difícil que podamos recuperar nuestras libertades".

"Y es lo mismo que pasó con el cólera hace 30 años atrás. Tenemos que aprender una nueva forma de vivir en nuestra nueva etapa de coronavirus", finalizó.