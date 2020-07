"Tito" Fernández queda en prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y violación

View this post on Instagram

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Humberto Baeza Fernández, más conocido como "El Temucano", quien está imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres delitos de violación, en hechos ocurridos entre los años 2010 y 2016. Más detalles en el link de nuestra bio. . . . . https://bit.ly/2EwKN7B