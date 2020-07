¿Puede la AFP rechazar mi solicitud de retiro del 10%? Esto debes hacer si la solicitud está mal ingresada

Las AFP ya habilitaron el formulario que permite retirar, de manera voluntaria, el 10% del ahorro previsional. Al completar la solicitud, las AFP te informan que la información fue ingresada con éxito. También te dan un "número de folio" correspondiente a tu solicitud. Más abajo se señala "en un plazo máximo de 4 días hábiles te enviaremos una respuesta a tu solicitud". Esto puede generar dudas. ¿Para qué es este plazo de 4 días hábiles?

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, reiteró que las administradoras no podrán negar el traspaso de los ahorros. También aclaró que "en caso de que una solicitud sea rechazada los afiliados podrán realizar una nueva". Recordemos que, una vez ingresada la solicitud,"en 10 días" se debe hacer el primer depósito y en 30 el segundo. Esto, según la ley. Cada uno con el 50% de los dineros solicitados. Pero esto, en los casos en que la solicitud haya sido "correctamente ingresada".

"La AFP no puede negar el pago"

“La AFP no puede decir que no al pago, la AFP no puede negar el pago de un beneficio como éste. Lo que puede decir la AFP es que puede rechazar la solicitud porque el ingreso de la solicitud estuvo mal hecho, por ejemplo, que una persona puso un Rut y el número de serie del Rut no correspondía, o número de serie y Rut están correctos pero la Cuenta Rut o cuenta bancaria ingresada no corresponde a esa persona”, explicó Larraín en entrevista con Radio Cooperativa.

En este sentido, vale recordar que si el afiliado tiene deuda de pensión de alimentos, se cobrará de este pago (si es que lo solicita). Es el único motivo por el cual, al solicitar el retiro, podrían depositarle menos fondos o nada. O, no tener ningún fondo en la cuenta, pero sería inusual. Quienes no tengan el mínimo de 35 UF podrán retirar el total disponible (sea cual sea el monto).

Debe tener una demanda activa y judicializada: aspectos clave para cobrar la pensión de alimentos con el 10% de las AFP Si no ha realizado la demanda, la recomendación es iniciar la tramitación legal en el Tribunal de Familia correspondiente para tramitar la pensión.

Sin embargo, Larraín sostuvo que “si la solicitud es rechazada, las personas podrán ingresar otra solicitud, no es que la persona no podrá hacer este trámite nunca más, sino que va a poder volver a realizarlo”. Por ende, este plazo de "4 días hábiles", sería para revisar si la información ingresada es correcta.

¿Qué ocurre si está mal ingresada?

Si está mal ingresada, se deberá realizar una nueva solicitud. Si la primera solicitud está bien ingresada, el proceso sigue su curso con normalidad. Este "si o no" es lo que se les notificará a los usuarios en 4 días hábiles.

Al respecto, cabe recordar que el pago del 10% de los fondos de AFP se entrega en dos pagos. El primero, se realiza después de 10 días de ingresada la solicitud y el segundo, 30 días después de la misma fecha. Por ejemplo, si ingresaste la solicitud el primer día que se habilitó el sistema (30 de julio), el primer pago debería llegar el 13 de agosto. Sin embargo, si ingresaste la solicitud ese día, pero había algún problema con los datos, los 10 días se contarán a partir del día en que ingreses la segunda solicitud (la que tenga los datos ingresados correctamente).