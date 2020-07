La frase de Carlos Larraín que enfurece a la oposición: "La izquierda está montando un Golpe de Estado"

Ha sido una semana movida en La Moneda. El cambio de gabinete ha generado una gran ola de reacciones. Pero en paralelo, se levantó una nueva polémica. El exsenador Carlos Larraín señaló que parte de la izquierda está liderando un golpe de Estado.

En conversación con Radio Pauta, el histórico dirigente de Renovación Nacional aseguró que "el Gobierno está arrinconado por una porción muy amplia de la izquierda que está montando un golpe de Estado"."Aquí está en curso un golpe de Estado, intento de golpe de Estado que se está desarrollando paulatinamente", reiteró Larraín. El político agregó que "el Gobierno no reacciona y hay cero colaboración del otro lado".

Larraín agregó que "la única luz que veo es que la izquierda chilena que actuó sensatamente durante 20 años, recapacite". "Y no (se) deje pautear por la franja izquierdoza que los tiene completamente hipnotizados", destacó.

Se solicitó investigar sus dichos

Tras sus declaraciones, el diputado del frente Amplio, Gonzalo Winter reaccionó. El parlamentario envió una carta al fiscal nacional, Jorge Abbott. Le solicitó que investigue los dichos de Larraín. Esto, “en virtud del mandato constitucional que pesa sobre la institución, de manera de indagar los antecedentes fehacientes de lo señalado o determinar que se trata de falsedad que le hace mal al sistema democrático”, según consigna Radio Bío-Bío.

Si al hecho de no tener mayoría en el congreso le llaman golpe de estado, cómo le llamaran a bombardear la casa del pdte con su familia adentro?https://t.co/Znfh2QhqRG — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) July 27, 2020

"Se dan el lujo de tensionar y polarizar más el ambiente"

El diputado frenteamplista considera que las palabras del ex senador podrían ser constitutivas de un delito de sedición. O incluso de conspiración para la sublevación. "Hay algunas personas con cierto peso como Carlos Larraín que se dan el lujo de tensionar y polarizar más el ambiente inventado cosas como un golpe de Estado que son bastante fuertes y que no tienen relación con la realidad", acusó. "Si al hecho de no tener mayoría en el Congreso le llaman golpe de Estado, ¿cómo le llamarán a bombardear la casa del presidente con su familia adentro?", cuestionó Winter.