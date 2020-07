"Papitos corazón, se les acabó la fiesta": presentan proyecto para forzar retiro del 10% a padres que no han pagado pensión alimenticia

"¡PapitosCorazón, se les acabó la fiesta!", así anunció a través de Twitter el Partido Liberal la iniciativa que presentaron sus diputados Vlado Mirosevic y Alejandro Bernales, que pretende forzar el retiro del 10% a padres que no han pagado la pensión alimenticia.

"Hemos presentado un proyecto de ley que faculta a Juez(a) de Familia la autorización de retiro del 10% de las AFP a los 'papitos corazón"", complementó el PL en su citada publicación en redes sociales.

En lo específico, Mirosevic sostuvo que "muchos de ellos, como hoy día saben que hay una retención, prefieren no solicitar el retiro del 10 por ciento. En este caso, nosotros habilitamos al juez para que pueda ordenar ese retiro del 10 por ciento para ir a pagar la deuda con su hijo u hija, que nos parece lo justo".

La alcaldesa de Maipú reveló en televisión que realizó el trámite de retención del 10% "por mi hijo, porque es un derecho de mi hijo". Más detalles aquí: https://bit.ly/3g9gQs9 Posted by Publimetro Chile on Thursday, July 30, 2020

Del mismo modo, el parlamentario por Arica apuntó que "las cifras son brutales y, por lo tanto, hay que terminar con esta injusticia a través de este retiro forzoso del 10% para que aquellos padres irresponsables tengan que pagar, quieran o no".

En tanto, Alejandro Bernales estableció que "no es posible que los miles de papás que deben pensión alimenticia no quieran acceder al retiro de fondos con el único objetivo de no pagar esta deuda que tienen con sus hijas e hijos".

"Creemos que el derecho de los niños y niñas es lo primero, por eso esta norma excepcional en el retiro del 10% de los fondos de la AFP hará justicia con ellas y ellos", continuó.