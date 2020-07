AFP Modelo se pronuncia ante reclamos por correo de confirmación: puede tardar hasta 4 días hábiles

Polémica, indignación y preocupación ha generado el trámite de retiro del 10% en la AFP Modelo donde cientos de usuarios reportan problemas con el sitio a través de redes sociales.

Si primero fue la solicitud de una foto por ambos lados del carnet de identidad, luego fue el turno de un supuesto mail de confirmación -una vez terminado el proceso- que a ningún afiliado le ha llegado.

AFP Modelo mantiene problemas en la web para retiro del 10% La Superintendencia de Pensiones mandató ayer a la AFP dejar de pedir la cédula de identidad.

Ante los reclamos en redes sociales, finalmente la cuenta de Twitter de AFP Modelo se pronunció al respecto, asegurando que el correo electrónico podría demorarse hasta 4 días hábiles.

"Es importante que sepas que si no has recibido el correo de confirmación de tu retiro, éste puede tardar hasta 4 días hábiles, dado que existe un proceso de validación de datos. No es necesario ingresar una nueva solicitud", publicó la AFP.