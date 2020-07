Famoso economista dice que el dólar va a colapsar y derrumbará “la economía de castillo de naipes”

El conocido economista estadounidense Peter Schiff -a quien muchos califican como pesimista, pero que adelantó la crisis subprime de 2008– dijo que nadie parece estar preocupado por la pérdida de valor del dólar frente a sus principales rivales, a la vez que los precios del oro y de la plata muestran un crecimiento récord.

El experto indicó en su cuenta de Twitter que es muy probable que la dinámica de la moneda norteamericana sea ignorada “hasta que la caída se convierta en un colapso”.

Y él cree que eso pasará cuando el Índice Dólar (una media ponderada de esa divisa en comparación con una canasta de monedas extranjeras) caiga a 80.

“Con la tasa actual de descenso, ese nivel podría alcanzarse antes del fin de año, tal vez el día de las elecciones (presidenciales en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre de este año)”, indicó el especialista, quien aparece regularmente en noticieros económicos de su país. El descenso del dólar se aceleró en las últimas semanas en medio del aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos.

“El coronavirus simplemente ha acelerado el proceso de la caída del dólar y la Reserva Federal nada pueda hacer ahora mismo para poner freno a esta caída”, añadió Peter Schiff, el cual precisó que el oro sustituirá al dólar, porque ni el euro ni ninguna otra divisa está preparada para reemplazarlo.

“Lo que ocupará su lugar es el dinero verdadero, particularmente el oro, porque el oro circulaba antes del dólar, que hizo un mal trabajo. El oro está recuperando su lugar… La economía de castillo de naipes que ha sido levantada a lo largo de los años, y cuyo arquitecto ha sido la Reserva Federal, se basa en el estatus que tiene el dólar como moneda de reserva. Si el dólar pierde este estatus, los fundamentos se desmoronan y el castillo de naipes se derrumba”, cerró el economista.

No one seems worried about the falling dollar. That's likely to remain the case until the fall becomes a crash, which I don't think will begin until the Dollar Index breaks 80. At its current rate of decline that level could be breached before year end, perhaps by election day.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 31, 2020