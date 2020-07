Ministro Pérez sobre el conflicto mapuche: “En Chile no hay presos políticos”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, viajó a La Araucanía en su tercer día en el cargo. Esto con el fin de analizar, junto a autoridades de la zona, los últimos hechos de violencia ocurridos en el contexto del conflicto mapuche.

En la intendencia regional, en Temuco, y con incidentes de comuneros mapuche a pocas cuadras del lugar, Pérez descartó la existencia de presos políticos mapuche, señaló que los hechos de violencia están protagonizados por grupos con fuerte poder militar y financiamiento, y añadió que la solución al conflicto debe ser política, pero una vez aislados estos grupos armados. Anunció, además, que se revitalizará el Plan Araucanía, que impulsó el Gobierno al comienzo del mandato.

“No desconozco -añadió el jefe de gabinete- que este es un tema que tiene no solamente aspectos netamente policiales y criminales, también es un tema político, por lo tanto, el diálogo, la conversación y escuchar a los distintos actores también va a formar parte de mi actividad. El Gobierno no pretende poner sobre las espaldas de las policías la solución de un conflicto. Sí queremos que las policías actúen con mayor eficiencia para desarmar a las organizaciones delictuales y combatir el delito, pero la paz es fundamental para un diálogo fecundo y podamos avanzar en temas que sin duda a esta región y al país le deben interesar, como es la participación y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, y eso significa generar diálogos políticos con personas que piensan distinto a uno, al Gobierno, pero que es fundamental para poder restablecer la paz definitiva”.

Pérez aseveró que “los conflictos tienen múltiples dimensiones. Este es un conflicto político que hay que resolver, pero la violencia se aprovecha de esto no para resolverlo, sino para agravarlo. Este es un conflicto que lleva mucho tiempo, decenas de años, y muchos gobiernos han intentado avanzar en esta materia. No soy ingenuo y no creo que vamos a resolver esto en dos o tres días. Ya se está debatiendo en el Congreso la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Es algo importante. No suficiente, pero es importante. Revitalizar el Plan Araucanía es, en mi opinión, la única herramienta para buscar una solución”.

Respecto de las quejas de las comunidades sobre presos políticos mapuche en las cárceles de La Araucanía, estableció: “En primer lugar, quiero afirmar con toda claridad que en Chile no hay detenidos políticos. Presos políticos entendemos que lo son por sus ideas y aquí las personas que están privadas de libertad por resoluciones de los tribunales de justicia, no del Gobierno. Nosotros vamos a respetar siempre las resoluciones de tribunales”.

Pérez también instó a los alcaldes de municipios de la zona tomados por comuneros “a que tomen las medidas que corresponden por ley, que es pedir el desalojo”.