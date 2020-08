Polémica por palabra “disculpas” que estaba en el texto que el Presidente Sebastián Piñera no mencionó

Fue el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien hizo el alcance cuando era entrevistado por TVN luego de la Cuenta Presidencial de Sebastián Piñera.

“Está en su discurso escrito, donde él (Piñera) dice “pido disculpas a los afectados”. Consta en el documento que se le entregó a la prensa del mensaje presidencial. Y el Presidente esa frase no la dijo… Hubo un tímido reconocimiento de errores, pero insisto en que hay un párrafo textual que está en su discurso escrito, donde él indica “pido disculpas a los afectados””, señaló el parlamentario.

Esa palabra iba inserta en el discurso cuando se hablaba de la recesión económica mundial provocada por la pandemia de coronavirus, y el discurso enviado a la prensa señalaba en la página 13 que el Presidente pediría "disculpas". Pero no lo hizo en su alocución en el Congreso, lo que también fue destacado en su cuenta de Twitter por la periodista Verónica Franco.

Estaba escrito en el borrador de la prensa. Lo mantuvieron en el texto oficial publicado en el sitio del gobierno. Pero el presidente no leyó las disculpas. Por qué? pic.twitter.com/qsY0rsPIKQ — Verónica Franco (@verfranco) August 1, 2020

“Algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón. Frente a la magnitud, gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, y tampoco el nuestro, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente los estragos en las familias. Pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles que nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni un solo día, para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas”, indica el discurso entregado a los medios de comunicación antes del inicio de la Cuenta Pública.

El nuevo vocero de Gobierno, el exdiputado UDI Jaime Bellolio, entregó una explicación al respecto.

“No solo una vez, sino que dos veces, se reconocieron errores. Yo quisiera peguntar cuántas veces un Presidente de la República reconoce dos veces en su propio discurso que, por ejemplo, se ha llegado tarde, que por ejemplo, (la ayuda) ha podido ser insuficiente. Esa es una forma de pedirle disculpas a los chilenos y quiero ratificarlo… Por supuesto que le pedimos disculpas a los chilenos, si es que ha sido insuficiente o si es que no hemos llegado a tiempo, y esos son los errores que nosotros debemos enmendar”.