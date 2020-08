Presidente Sebastián Piñera se refiere a la polémica por las “disculpas” que omitió en su Cuenta Pública

La gran polémica que dejó la séptima y penúltima Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, efectuada este viernes 31 de julio en un semivacío Congreso en Valparaíso debido a la pandemia de coronavirus, fue el hecho de que el Primer Mandatario omitió una parte del discurso que estaba escrito, fue entregado con antelación a la prensa y luego quedó a disposición de cualquiera en la web oficial del Gobierno.

“Está en su discurso escrito, donde él (Sebastián Piñera) dice “pido disculpas a los afectados”. Consta en el documento que se le entregó a la prensa del mensaje presidencial. Y el Presidente esa frase no la dijo… Hubo un tímido reconocimiento de errores, pero insisto en que hay un párrafo textual que está en su discurso escrito, donde él indica “pido disculpas a los afectados””, denunció justo luego de la ceremonia el senador socialista Álvaro Elizalde.

Esa palabra iba inserta en la página 13 del discurso, cuando se hablaba de la recesión económica mundial provocada por la pandemia de coronavirus.

“Algunos dicen que la ayuda del gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón. Frente a la magnitud, gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, y tampoco el nuestro, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente los estragos en las familias. Pido disculpas a los afectados, pero puedo asegurarles que nuestro Gobierno se ha esforzado al máximo desde el comienzo y no ha descansado ni un solo día, para acompañar y llevar el mayor alivio posible a las familias afectadas”, indicaba el discurso original.

Un día más tarde, en una entrevista emitida esta noche por CNNChile–Chilevisión que el periodista Daniel Matamala le hizo en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al asunto y entregó su versión.

“El discurso que está escrito no es exactamente lo que uno dice. Pero yo dije dos veces, reconocí dos veces, que a muchas familias no les había llegado la ayuda que requerían o que no les había llegado a tiempo. Y no solamente se reconoció un error, sino que también dijimos nuestro firme propósito y compromiso de corregir ese error. Y por eso en ese mismo discurso ayer anunciamos muchas cosas… Uno siempre está dispuesto a disculparse, es propio de la naturaleza humana, y especialmente en un Presidente que entiende que está al servicio de los 19 millones de chilenos. Nunca he tenido ningún problema con disculparme”, señaló el gobernante.

El Primer Mandatario también precisó respecto del covid-19 que “ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus y la recesión mundial. Sin embargo, en Chile desde el primer día, en marzo, empezamos a construir una red de protección social”.

Sobre la gestión sanitaria efectuada, el Presidente declaró que “la red de protección nos permitió fortalecer nuestro sistema de salud. Y a pesar de que vivimos semanas de angustia, el sistema cumplió, nunca colapsó. Los testeos, la trazabilidad y el aislamiento nos están permitiendo hoy día llevar siete semanas en las que el número de contagios se han reducido a la tercera parte y los fallecidos están disminuyendo”.

En ese contexto, agregó que el plan de desconfinamiento viene acompañado de una “mejoría sustancial y consistente”, y que se realiza paso a paso y tomando todas las medidas necesarias.

“No significa que no vaya a haber rebrotes. Rebrotes va a haber en el mundo entero y tenemos que estar preparados para ello”, advirtió.

Por otro lado, Sebastián Piñera insistió en que el Gobierno está muy centrado en la recuperación de la economía, argumentando que una de las medidas que se ha implementado permite subsidiar la creación de un millón de empleos con recursos públicos.

“Una de las principales preocupaciones como Presidente es recuperar los empleos perdidos”, señaló.

Finalmente, tuvo palabras para referirse a la promesa de los “tiempos mejores” que hizo en su campaña.

“Cuando hicimos la campaña nadie anticipaba que nos iba a caer la mayor pandemia en siglos. Pero puedo asegurar que el único norte y razón por la cual cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde es ayudar a los chilenos a tener una vida más plena y feliz. Ese es mi compromiso… Mientras más difíciles son los tiempos, mayor es el compromiso de este Presidente con hacer y entregar lo mejor de sí mismo”.