Que todos los "papitos corazón" paguen: presentan nuevo proyecto para pensiones alimenticias

grupo de senadores de diferentes sectores políticos presentó un proyecto de reforma constitucional que establece la figura de la subrogación para permitir que padres, madres e hijos a quienes se les deban pensiones alimenticias, puedan solicitar el 10% de los fondos directamente a la AFP de los deudores.

La iniciativa es impulsada por Ximena Rincón (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (independinte), Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI), y busca que el acreedor pueda concurrir a la AFP del deudor para hacer la solicitud de retiro solo con el certificado del Tribunal de Familia que acredite la deuda.

"El proyecto que anunció el mandatario en su cuenta pública no sirve si el deudor no retira sus fondos, como varios han anunciado por redes sociales. En cambio, la reforma constitucional que presentamos instala una subrogación legal que permite a hijos, madre o padre, según sea el caso, acceder al retiro de fondos si el moroso no quiere hacerlo”, aseguró Rincón.

La senadora por la Región del Maule explicó que la subrogación consiste en que una persona, a quien se le debe la pensión alimenticia, pasa a ocupar el lugar de otra, en este caso el deudor alimentario, pasando a tener sus mismos derechos y obligaciones sobre el retiro de fondos y, en consecuencia, podrá hacer por sí misma la solicitud.

Finalmente, Rincón señaló que a diferencia de otros proyectos que buscan lograr el pago de la pensión alimenticia, la subrogación permite que el propio acreedor se dirija a la AFP con un certificado de deuda de pensión emanado del Tribunal de Familia, para solicitar el 10%, lo que agiliza el trámite y dificulta maniobras evasivas.