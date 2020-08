Estados Unidos entra al conflicto entre Ecuador y China por la gigantesca flota que amenaza Galápagos

Sigue sumando aristas el conflicto entre Ecuador y China por la presencia de una gigantesca flota pesquera cerca de las Islas Galápagos. Las autoridades de Quito ya habían convocado a países de la cuenca del Pacífico como Chile, Perú, Colombia, Panamá, y ahora se suma nación: nada menos que Estados Unidos.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó al gobierno de Lenin Moreno ante la presencia de 260 embarcaciones peceras que amenazas los recursos de las Islas Galápagos.

“Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la República Popular China no participen en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, aseguró Pompeo a través de un comunicado.

Según Pompeo, China “subvenciona la mayor flota pesquera comercial del mundo, que viola habitualmente los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados costeros”. “Dado este historial infortunado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de incumplimiento de las normas y de degradación deliberada del medio ambiente, es más importante que nunca que la comunidad internacional defienda el estado de derecho e insista en una mejor gestión ambiental de Pekín”, afirmó.

El pasado 26 de julio, el gobierno ecuatoriano denunció la presencia de la gigantesca flota de 260 embarcaciones que labran cerca de las Galápagos.