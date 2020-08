Natalia Valdebenito desata polémica con posteo en el que se burla de una persona discapacitada y luego borró

Varias veces la comediante Natalia Valdebenito ha dado muestras de sus opiniones en redes sociales, criticando a diestra y siniestra.

Y este domingo 2 de agosto no fie la excepción, cuando se refirió a los serios incidentes producidos anoche en varias sedes municipales de la Región de La Araucanía, donde hubo enfrentamientos entre vecinos que buscaban desalojar a quienes se habían tomado las alcaldías.

Al responderle a un tuitero que se identificó como @MauMarileoC que se identica como “persona en situación de discapacidad” y daba su opinión de los hechos indicando que “No es racismo ni facismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!”, la artista escribió lo siguiente en un tono de burla: “Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado”.

De inmediato empezaron los reclamos contra Natalia Valdebenito, quien al rato decidió borrar su posteo y dijo lo siguiente: “Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué”.

La artista siguió expresándose en Twitter debido a las críticas que recibió y que convirtieron su nombre en tendencia.

Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué. ✌🏻 https://t.co/AUSqPCCZ7I — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Aquí llegan a juzgarme los mismo que gritan “el que no salta es mapuche”. Sigan. Así sabemos a quien bloquear. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Me amenazan todos los días. Me insultan. Por mi cuerpo. Por mi vida. Por mi trabajo. Por mis opiniones. Yo me equivoqué y lo reconocí, es lo mínimo y nada de difícil.

Pueden decirme lo que quieran. Pueden seguir haciéndolo. Yo sigo donde mismo y muy feliz del camino recorrido. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Que heavy que se vengan a desahogar aquí ..! — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Si me dicen Natalia Valdebenito la imagino en unos años mas igual a la Patricia Maldonado, como una vieja amargá que odia a todo el mundo que trata mal si piensan diferente a ella, cerrá se mente, prejuiciosa, mala…Es que son iguales, como dos gotas de agua — Desquiciada (@Desquiciada17) August 2, 2020

!Repudiamos actitud de Natalia Valdebenito contra un joven Mapuche! https://t.co/wTsoktW9r6 — Mujer Maravilla (@Pililovers1) August 2, 2020

Tuiter haciendo mierda a la nefasta Natalia Valdebenito 👏👏👏 — jaconhe (ЯƎGOЯ🐐) (@jaconhe) August 2, 2020

La Natalia Valdebenito, con su polera ‘vos crei que soy weona’, se cae a pedazos cada cierto tiempo, hoy fue guatazo!!! Si comadre erís weona!!!🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/kOvq5g0svo — M Urrutia (@murrutia18) August 2, 2020

Por años Natalia Valdebenito ha ofendido y ridiculizado a personas anónimas, amparada en su popularidad responde con burla y sorna a quien piensa distinto a ella, incitando a que sus seguidores también lo hagan. Es una actitud matonesca, lo q hizo hoy no es nuevo. — Adrián Pimiento (@AdrianPimiento) August 2, 2020

Ahora cache bien lo de la Natalia Valdebenito, la wna hablando de discriminación y después discrimina a un chico, mas encima después se hace la victima diciendo que le dicen cosas por su físico, cuando ella hizo lo mismo un par de horas atrás jajaj. Loca y cínica — Ivan S (@ser_disast) August 2, 2020