Carter en medio de un debate con MEO: "Yo también puedo proponer cosas muy bonitas, por ejemplo reponer la pena de muerte"

Un fuerte cruce tuvieron el alcalde de La Florida Rodolfo Carter y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami durante el capítulo de este lunes del matinal "Mucho Gusto" cuando se debatía sobre la situación económica del país tras los efectos del coronavirus.

Después de que MEO planteara redestinar el actual gasto en Defensa y Fuerzas Armadas, Carter sostuvo que "respecto a las Fuerzas Armadas, en particular, no es que no tenga problemas, lo responsable no es hacer propuestas al voleo. Por ejemplo, cómo hacemos para que nuestras fragatas estén al día tecnológicamente y no perdamos lo que el Estado ha invertido, la plata de todos los chilenos".

Tras ello, el alcalde que hace pocos días manifestó su deseo de ser candidato presidencial dijo: "yo también pudo proponer cosas muy bonitas, por ejemplo reponer la pena de muerte, y el 70% de la gente estaría de acuerdo. Eso no es responsable".

Previo a ello, Enríquez-Ominami interpeló de la siguiente manera a Carter: "esta conversación no es sobre mí, estás como la Camila Flores, obsesionados conmigo. No hables de mí, estamos hablando del Gobierno. No te obsesiones con mi oficio, dónde vivo, no te enamores tanto de mi, calma, déjame a mí tranquilo. Sólo estoy haciendo un debate de ideas, no caricaturices conmigo. Estoy pidiendo cuál es la posición de un candidato presidencial, un sí o no a redestinar el gasto en Defensa, no me digas que se puede discutir, si eso ya lo sé, no necesito que tú me digas que se puede".