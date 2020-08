Crisis en Ucrania: hombre se atrinchera en un banco y amenaza con hacerlo explotar

Tal como hace unas semanas, Ucrania vive una emergencia con rehenes y amenazas de bomba. Esta vez es en la la capital, Kiev, en una de las sucursales del Universal Bank JSC, donde un hombre mantiene retenida a la directora de la sucursal y amenaza con hacer explotar una bomba.

El viceministro del Interior, Antón Gueráschenko, aseguró que la alarma se activó cerca del mediodía y la información que se tiene es que se trata de un hombre de "unos 45 años" y que porta una mochila donde dice que lleva una bomba.

A manager at the Universal Bank JSC (Kyiv, Leonardo business center) called the police and reported that a man under the age of 35 had entered the branch and said he had a bomb in his backpack. https://t.co/L2q7jAmMFS

