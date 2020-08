Natalia Valdebenito tras polémica en Twitter: "Después de que ayer se dieran el lujo de barrer el suelo con mi cara, aquí voy de nuevo"

Sin duda ayer no fue un día fácil para la actriz y comediante Natalia Valdebenito. Fue cuando se refería a la violencia en La Araucanía cuando le respondió a un tuitero que "con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado", pero no se fijó que en su biografía precisaba que era una persona en situación de discapacidad.

Natalia Valdebenito desata polémica con posteo en el que se burla de una persona discapacitada y luego borró Comediante nacional se refirió en su cuenta de Twitter al conflicto en el sur, y tras reconocer el error que cometió se desató una amplia controversia virtual.

Esto desató una ola de críticas durante todo el día, a pesar de que la actriz minutos después ofreció disculpas: "Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué".

Pero esto al parecer no fue suficiente, porque siguió recibiendo ataques.

Ya hoy, Valdebenito recordó así el impasse: "Después de que ayer se dieran el lujo de barrer el suelo con mi cara, aquí voy de nuevo. Lista para un #cafeconnata. Siempre de frente y con el mismo amor por quienes están conmigo".