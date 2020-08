"Pájaro zombie" causó temor en redes sociales: lo grabaron porque actuaba muy extraño

Varios fenómenos de comportamiento extraño de animales se han observado estos meses. Y llaman aún más la atención en un contexto de pandemia mundial. El covid-19 de cierta manera aumentó la incertidumbre y las creencias de que "el fin del mundo está cerca". Y es en medio de esta realidad que un nuevo y llamativo registro llegó a Twitter: un "pájaro zombie".

El supuesto "pájaro zombie" causó curiosidad y temor al viralizarse a través de un video. Muchas personas comentaron la publicación, tratando de encontrar una explicación sobre la presencia de esta ave y su comportamiento. "¿Qué le pasa?" y "¿Por qué actúa así?", fueron preguntas recurrentes.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9

— The Unexplained (@Unexplained) August 1, 2020