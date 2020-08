Papá de Meghan Markle amenaza con recurrir a la justicia para ver a su nieto Archie

La publicación de los primeros adelantos de 'Finding Freedom', la biografía sobre los duques de Sussex en cuya elaboración ellos no han colaborado directamente, solo ha servido para enfurecer al padre de la antigua actriz, y darle de paso una excusa para conceder más exclusivas.

El motivo de su enojo sigue siendo las dos versiones que existen sobre lo que ocurrió en las semanas previas a la boda de Enrique y Meghan, tras descubrirse que Thomas Markle había pactado con los paparazzi. El libro insiste en que su hija trató de ponerse en contacto con él por todos los medios, hasta la noche antes de su enlace, para convencerle de que asistiera y la acompañara hasta el altar, pero el aludido niega rotundamente que así fuera.

Príncipe Harry usaba una cuenta secreta de Instagram para hablar con Meghan Markle La biografía de la relación no ha dejado de dar detalles, que evidentemente, ambos trataron de mantener en el más estricto secreto en sus inicios.

Thomas aseguró hace unos días en una nueva entrevista que le parecía vergonzoso que su hija y su yerno 'se quejaran' y 'lloriquearan' acerca del trato injusto que habrían recibido por parte de otros royals en el marco de la actual pandemia mundial.

Ahora le llegó el turno a su hijo Thomas Jr., hermanastro de la duquesa, de compartir su opinión acerca de la polémica biografía con la prensa británica y, de paso, ha realizado unas sorprendentes declaraciones sobre los supuestos planes de su progenitor para recurrir a la justicia y conseguir así permiso para ver a su nieto, a quien aún no conoce.

"Luchará y seguirá todos los cursos de acción a su alcance para ver a Archie. Ellos no son los únicos que pueden iniciar un litigio judicial. Le encantaría sostener en brazos al pequeño al menos una vez", ha asegurado el medio hermano de Meghan al Daily Mirror.

Curiosamente, al mismo tiempo que trataría de construir una relación con su nieto pequeño, Thomas Markle también estaría preparándose para declarar en el marco de la batalla legal que los duques de Sussex emprendieron contra dos tabloides británicos -el Daily Mail y el Mail On Sunday- el año pasado por publicar una carta privada que le envió la duquesa.

"Ha perdido la esperanza con Enrique y Meghan en lo que respecta a una posible reunión", ha señalado Thomas Jr. para justificar la actitud de su progenitor. "No confía en ella y no quiere conocer a la persona en que se ha convertido por todas las mentiras, las manipulaciones y los engaños. Acaba de celebrar su 76 cumpleaños y no hace falta ni decir que no tuvo noticias suyas".