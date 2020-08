El peor final: padre salvó a tres de sus hijos que se ahogaban en el mar, pero él murió

Lo que la mayoría de los padres harían. Esto fue lo que hizo y le pasó a Jonathan Stevens de 36 años de edad y quien tenía siete hijos.

De acuerdo a lo que informa el Daily Mail, el hombre salió de vacaciones con su familia en las playas de Gales del Norte, cuando de pronto tres de sus pequeños comenzaron a luchar por salvar sus vidas, ante un inesperado cambio en la corriente.

El padre fue a buscar a sus pequeños a la playa para el almuerzo, cuando los vio batallar por llegar a la orilla, así se metió al agua y logró trasladar a tres de sus hijos de entre 12 y 10 años, a un lugar seguro.

Su mujer envió un comunicado, en el que sostiene que "estoy absolutamente devastada al decir que he perdido al amor absoluto de mi vida. Sus siete hermosos hijos han perdido a su padre. Murió salvando la vida de sus hijos en el mar. No hay palabras para describir el dolor. Siempre estaré agradecida con él por traer a nuestros bebés de regreso. Lo amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré".