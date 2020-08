Proyecto busca regular precio de contratos de arriendo durante la pandemia

Debido a la problemática de muchos emprendedores con morosidad producto de la pandemia, la diputada Cristina Girardi (PPD), presentó un proyecto de Ley que busca regular el precio de los contratos de arriendo.

La iniciativa legal apunta a que los contratantes revisen el acuerdo en caso de que ocurran hechos extraordinarios e imprevisibles tales como una pandemia que los afecte gravemente en sus ingresos y así puedan negociar el precio de la renta pactada en el contrato de arriendo, otorgando la máxima libertad y flexibilidad a las partes para llevar a cabo las modificaciones que estimen necesarias.

“El proyecto de ley tiene que ver fundamentalmente con que existen muchos emprendedores, microempresarios que arriendan locales para desarrollar actividades como gimnasios, centros de yoga y otros, sin tener ningún uso durante la pandemia, con personas que deben una cantidad brutal, solo por el concepto de arriendos”, sostuvo la diputada Cristina Girardi.

Entre las opciones que podrán optar las partes, se establece un eventual prorrateo de la deuda, reducción del precio o eliminación del reajuste de la renta por el Índice de Precios al Consumidor, entre otras múltiples formas que las mismas partes puedan crear. Además, en la moción se especifica la obligación de la reducción de la renta en un quinto, para arriendos superiores a 50 UF, cumpliendo los requisitos establecidos en el proyecto de ley.

A su vez, Girardi puntualizó que “hay personas que tienen 100 millones de deudas de arriendo por no uso y el crédito del Fogape solo le entrega 15 millones, a veces cuatro o cinco millones solamente, lo que no se acerca para poder pagar la deuda”.

“La idea es poder regular esta relación en términos de contrato, donde si la persona no paga, se le puede suspender el acuerdo y cuando vuelva a trabajar no va tener donde desarrollar su actividad. Llegar a un acuerdo y que queden sin efectos parte de contratos por no uso”, agregó.

Finalmente, la diputada Girardi subrayó que “el proyecto se llevó a cabo pensando en los pequeños empresarios que se han visto afectados con la pandemia, debiendo de igual manera pagar los arriendos, teniendo cero ventas y que lo tiene sumamente alarmados. Espero tenga buena acogida para que podamos ir en ayuda de mucha gente que se encuentra desesperada por las deudas que implican estos arriendos”, cerró.