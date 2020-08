Daniel Jadue dispara en "Mentiras Verdaderas" y hace estallar las redes

Mientras la mayoría de la gente espera que llegue el 10% de sus fondos de AFP o solicita el Bono a la Clase Media, unos pocos en Twitter juegan a ser los más derechistas o los más izquierdistas. Esta "fauna" suele encontrar diversos temas para hacer explotar sus livianos argumentos y hoy fueron las declaraciones de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

El edil defendió el derecho a que un comunista aspire a ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Jadue ya comentado que está "absolutamente disponible" para ser una carta a La Moneda, y también ha asegurado que "Chile está preparado para un candidato comunista". Lo que marcó la diferencia hoy fue el argumento que utilizó el edil para defender sus opción presidencial.

Tiene un punto aquí Jadue: "En este país un estafador de banco puede ser Presidente, y a nadie le llama la atención. O ser parte de una Dictadura y ser ministro del Interior o candidato, y no pasa nada. Pueden ser todos candidatos menos lo comunistas? Es raro". #JadueRespondeMV pic.twitter.com/SFjW5o5x4s — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) August 5, 2020

El alcalde de Recoleta atacó en duros términos del Presidente Piñera y también al nuevo minsitro del Interior, Víctor Pérez: "Lo que me provoca, a veces risa, es que todos estos prejuicios y todas estas caricaturas llevan a hacerse la siguiente pregunta: En este país un estafador de banco puede ser candidato, puede ser Presidente, y a nadie le llama la atención. Alguien que fue parte de una dictadura militar puede ser ministro del Interior, alguien que estuvo ligado a Colonia Dignidad puede ser ministro del Interior, puede ser candidato también, y a nadie le preocupa. Alguien que fue torturador o dictador o miembro de una dictadura. Alguien que ha tenido que devolver plata para no irse a la cárcel, pueden ser todos candidatos, menos los comunistas. Es cómo raro. Y se dicen todas estas frases medias especiales: 'Chile no está preparado o Chile se merece más".

Después de Jadue se mostró interesado en una carrera presidencial, él junto a Joaquín Lavín se han transformado en los favoritos de las encuentras.