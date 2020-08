Ministro Enrique Paris ofrece disculpas tras lanzar dura crítica hacia su propio equipo

Durante la entrega del balance diario de coronavirus del pasado lunes, el ministro de Salud Enrique Paris lanzó una frase contra su propio equipo que no dejó indiferente a nadie.

"El Ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor solamente funcionando y el otro en panne. Pero aquí conseguir una información de repente me cuesta un poco y yo lo lamento, pero sí hay una campaña comunicacional muy poderosa", indicó el titular de Salud.

Las palabras hacían referencia a una pregunta formulada por el diputado Ricardo Celis, en marco de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados a la gestión del gobierno durante la pandemia por el covid-19.

El secretario de Estado criticó públicamente a su equipo, el que no le habría entregado oportunamente un informe sobre la campaña comunicacional del Minsal durante estos meses.

"Le pedí a mi equipo comunicacional que me enviara el informe y aquí los aprovecho de retar públicamente. Todavía no me llega el informe de qué cosas se están publicando, cuántos avisos en las radios, cuántos avisos en la televisión, todavía no lo tengo, desgraciadamente", se lamentó.

Pero este martes, el secretario de Estado debió ofrecer disculpas por sus polémicos dichos. "La verdad es que yo no me refería al Ministerio de Salud, yo me referí a mi equipo que me estaba entregando en ese momento información, de cifras", explicó Paris.

"Cuando asisto a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados trato, y lo he hecho hasta el momento ciento por ciento, de responder todas las preguntas de inmediato. No me gusta dejar preguntas sin responder o enviar las respuestas después por vía de oficios", argumentó.

"Como el diputado Celis me hizo esa pregunta, yo pedí esa información, que ya la había pedido antes. Desgraciadamente -y pido disculpas porque la información me llegó, pero en primera instancia me llegó de forma muy confusa- en ese momento tuve esa reacción negativa y pido disculpas una vez más porque no debería haber respondido de esa manera. Obviamente que es una analogía que no se refiere al Ministerio de Salud en su totalidad", sentenció.