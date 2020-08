Ecuador aún tiene su sistema de salud colapsado por el covid pero abrirá 40 playas a turistas

Las autoridades ecuatorianas anunciaron el martes la reapertura al turismo de 40 playas en las que se impondrán medidas como el distanciamiento social y una estrecha vigilancia para evitar aglomeraciones y potenciales situaciones de riesgo a la salud comunitaria.

La decisión se produce cuando los hospitales e incluso los servicios funerarios están colapsados en ciudades como Quito, Ambato y Cuenca, entre otros, a causa del sostenido y exponencial crecimiento de los casos de covid-19.

El Comité de Operaciones Especiales, que regula las políticas para enfrentar la pandemia y abrió tal posibilidad para las playas más concurridas del país, aclaró que la decisión final será de los alcaldes de cada lugar.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo a la prensa que los alcaldes son quienes conocen "lo que está pasando en cada localidad y probablemente puedan hacer una diferencia no sólo de la situación de salud sino de la disciplina de las personas, de la colaboración, de la extensión que tienen las playas a fin de que no se vean abarrotadas".

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, criticó el hecho de que se hayan tomado decisiones sin las consultas a los sectores involucrados y sin tiempo suficiente.

"No saben la logística que hay atrás de esto, con negocios deprimidos, que no están funcionando, que tienen que llamar a su trabajadores o ex trabajadores, la compra de insumos y todo eso … hay una falta de coordinación", dijo.

El sector turístico de todo el país había perdido alrededor de 400 millones de dólares hasta finales de mayo, cuando estaba en vigencia una rigurosa cuarentena. En junio las medidas de aislamiento social se redujeron y en julio se volvieron a reducir.

Tras casi cinco meses de pandemia, Ecuador ha sumado un total de 79.007 contagiados, 5.808 fallecidos y 3.524 probables muertos a causa del coronavirus.