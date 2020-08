Imágenes impactantes: enorme explosión en pleno Beirut

Una enorme explosión se registró este martes en pleno Beirut, capital de Líbano. Los hechos se produjeron en el puerto de la capital de dicho país de Medio Oriente.

Aún se desconocen las causas de la onda expansiva que fue captada por varios usuarios en redes sociales.

En las impactantes imágenes divulgadas, se puede ver cómo la explosión golpea a los edificios cercanos, mientras se levanta una inmensa nube de polvo y escombros.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL

— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020