Girardi se lanzó: "Me gustaría ser alcalde de una comuna popular"

Muchos parlamentarios y alcaldes tendrán que reinventarse, debido a que la nueva ley no podrán repostularse. Eso es lo que deberá hacer el senador Guido Girardi (PPD).

En conversación con La Segunda, Girardi dijo que "no tengo definiciones y la vida me irá diciendo cuál es el mejor camino. Lo más importante es saber qué quieres hacer y yo quiero dedicarme a construir lo que llamo el tecno progresismo ecológico".

Les comparto esta entrevista que me hizo La Segunda: https://t.co/5nuQHM68p1 — Guido Girardi (@guidogirardi) August 4, 2020

"Me encantaría ser parte de un proyecto que dispute con la derecha el próximo gobierno, no para tener ningún cargo, para construir una acción alternativa de gobierno que ponga el énfasis en las gigantescas oportunidades que Chile tiene en el siglo 21: la energía solar, la astronomía, el litio, que se haga cargo de la necesidad estratégica de tener un sistema de producción de vacunas, una agricultura sustentable, de repensar las ciudades, de alcanzar una economía de crecimiento y competitiva, porque tenemos muchos nichos que nadie más tiene", añadió.

"Ese dictador dio la orden de asesinar a mi padre": Tucapel Jiménez exige sanciones para Ignacio Urrutia por lucir foto de Pinochet El diputado PPD pidió que se tomen medidas en contra del del parlamentario del Partido Republicano, quien se ha conectado a las últimas sesiones de la Cámara exhibiendo una imagen del dictador.

Pero el senador fue más allá y sostuvo que "a mí también me encantaría ser alcalde (…) de una comuna popular, no sé cuál. Quiero mantener mi trabajo por el Congreso del Futuro, eso es lo que más me apasiona de todo. Y si yo fuera alcalde lo haría para hacer un municipio del futuro. Estoy pensando hacer un Congreso del Futuro Latinoamericano y ya he conversado con Argentina y México".