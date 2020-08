La confesión de Katherine Salosny: "Hoy día vivo de mi seguro de cesantía"

El domingo recién pasado la animadora Katherine Salosny confesó en el programa "Domingos dominicales", que hoy vive del seguro de cesantía.

La exconductora de Mega aseguró que "tengo muchas lagunas. Trabajé 10 años en la radio, pero creo siempre fui muy bien pagada y eso hace una diferencia (…) los sueldos y un diseño nefasto e injusto, de una inequidad espantosa”.

Ahí la animadora confesó que "hoy día vivo de mi seguro de cesantía. No podía creer que tenía ese ahorro y me metí a la AFP cuando me di cuenta de todo lo que tenía".

"Me alegra tanto que la gente hoy pueda sacar su 10%, como a mí me hace falta hoy. Hay un Gobierno que no respondió a la altura del drama y la catástrofe que estamos viviendo, es como no dimensionar que este es un país no pobre", sentenció.