Estudio revela que los niños serían los transmisores más potentes de coronavirus

La pandemia del coronavirus ha llevado a que miles de niños en todo el mundo hayan suspendido sus clases presenciales para pasar al nuevo modelo de tele educación. Bien sabemos que no es el mejor método para garantizar el entendimiento del currículum del año pero ¿es una buena idea que vuelvan al colegio? Pareciera ser que no.

Un grupo de científicos estadounidenses descubrió que los niños, sobre todo pequeños, son grandes transmisores del coronavirus. En la mayoría de los casos, los más pequeños de la familia no tienen grandes complicaciones al contraer covid-19, pero sería más propensos a transmitirlo incluso siendo asintomáticos.

La investigación estuvo a cargo del Hospital de Niños de Chicago Ann y Robert Lurie y fue publicado en el JAMA Pediatrics. Para entender mejor el estudio, el doctor Taylor Heald-Sargent, experto en infecciones pediátricas, que conversó con el NY Times.

“La situación de la escuela es tan complicada, pues hay muchos matices más allá de lo científico”, afirmó el doctor. “Pero una ventaja de esto es que no podemos asumir que, porque los niños no presentan los síntomas, o no estén muy enfermos, no tienen el virus”.