Polémica en redes de Natalia Valdebenito sigue trayendo consecuencias

"Ayer publicaron mis datos. Me estoy informando qué hacer. Debido a esto tengo una de lista llamados y mensajes de Whatsapp. Estoy guardando todo. Es lo único que puedo hacer por mientras. Seguro tendré que poner filtros y cosas que hasta ahora no había considerado. La realidad noma".

Este fue el tuit de Natalia Valdebenito, quien el fin de semana tuvo una compleja relación con los usuarios de Twitter, luego de que opinara del conflicto mapuche y bloqueara a una persona que le respondió el comentario.

Sin embargo, la respuesta de la actriz y comediante no fue la mejor. "Con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado", publicó Valdebenito. No obstante, a los minutos debió borrar el tuit y ofrecer disculpas, ya que el usuario tiene discapacidad.

"Voy a borrar este tweet. No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué", posteó.

Ahora la comediante tendrá que tomar medidas respecto a su privacidad. De hecho, en redes sociales le han manifestado la importancia que estampe una denuncia en la PDI.