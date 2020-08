Trump califica de "un terrible ataque" la gigantesca explosión en Beirut

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que las explosiones registradas en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, "parecen ser un terrible ataque", a pesar de que las autoridades libanesas no han confirmado oficialmente la causa del incidente.

"Parece que lo fue a raíz de la explosión", ha sostenido Trump en rueda de prensa tras ser preguntado sobre si considera que las explosiones no han sido un accidente. "Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica", ha agregado.

"Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, pero parece que piensan que fue un ataque. Que fue una bomba de algún tipo", ha manifestado.

Junten miedo "papitos corazón": avanza proyecto que retiene el 10% de las AFP por deudas de pensión alimenticia La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y ahora pasa a la Sala.

Asimismo, Trump ha trasladado las "profundas simpatías" de Estados Unidos al pueblo de Líbano. "Nuestros rezos están con todas las víctimas y sus familias. Estados Unidos está preparado para apoyar a Líbano", ha resaltado, antes de destacar "la muy buena relación" entre el país y "la población de Líbano".

El balance de víctimas a causa de las dos potentes explosiones ha ascendido a 73 muertos y más de 3.500 heridos, según ha confirmado el ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasán, en declaraciones recogidas por el diario 'An Nahar'.

Fuentes citadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, han señalado que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales, mientras que el director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, ha dicho que no se pueden aclarar las causas del suceso hasta que no concluyan las investigaciones.

Ecuador aún tiene su sistema de salud colapsado por el covid pero abrirá 40 playas a turistas Curiosa medida en medio de la fuerte arremetida de la pandemia.

Ibrahim ha resaltado además que en la zona se encuentran explosivos incautados en el puerto de Beirut desde hace años, sin pronunciarse directamente sobre si han estado detrás de la potente deflagración en la zona.

En este sentido, el primer ministro libanés, Hasán Diab, ha tildado de "inaceptable" que 2.750 toneladas de nitrato de amonio estuvieran almacenadas "desde hace seis años" en un almacén en el puerto, lo que supuestamente habría causado la explosión en la zona, si bien aún no hay una confirmación oficial.

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia que ha causado enormes daños materiales en los alrededores, llegando a escucharse en Tiro y Sidón.

El drama bolivianos: venden hornos crematorios móviles para hacer frente a cadáveres en las calles El país altiplánico ya no tiene infraestructura para hacer frente a los fallecidos por coronavirus.

Ante esta situación, Diab ha decretado el miércoles como jornada de luto nacional en homenaje a las víctimas de las explosiones y ha pedido ayuda internacional ante lo que ha descrito como "una catástrofe", antes de agregar que los responsables de lo sucedido "pagarán el precio".

Por su parte, el Alto Consejo para la Defensa ha celebrado una reunión de emergencia para abordar la situación en la que ha decidido declarar el estado de desastre en la ciudad y recomendar al Gobierno la declaratoria del estado de emergencia, tal y como ha recogido el diario libanés 'The Daily Star'.