"Ese dictador dio la orden de asesinar a mi padre": Tucapel Jiménez exige sanciones para Ignacio Urrutia por lucir foto de Pinochet

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) exigió sanciones para su colega Ignacio Urrutia (Partido Republicano), quien se ha conectado a las últimas sesiones de la Cámara Baja exhibiendo una fotografía del dictador Augusto Pinochet.

"El jueves pasado, el diputado Urrutia colocó detrás de él una foto del genocida, traidor y corrupto dictador Pinochet. Para muchos es un acto de provocación, para mi es un acto cruel e inhumano. El diputado se vuelve a reír, esta vez sin palabras y con una imagen, del dolor de varios colegas acá en la sala y de miles de familias chilenas que aún claman por verdad y justicia", partió argumentando Jiménez, en medio de su intervención en sala.

"Vivimos tiempos donde el país necesita actos de grandeza para poder unirnos y construir un país donde todos nos sintamos orgullosos. La ciudadanía nos demanda estar a la altura de nuestros cargos, y actos como las del diputado Urrutia no aportan en nada y no contribuyen en nada. Me parece impresentable que utilice este espacio público para rendir honores a un genocida", continuó.

A través del presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), Jiménez exigió a la mesa tomar medidas en contra de Urrutia. "Si usted presidente y su mesa no aplica sanciones, se hará cómplice de esta conducta y nos hará cómplices a todos nosotros. Por eso le digo presidente que se tomen todas las medidas necesarias", estableció.

Para cerrar, el diputado PPD recordó la situación de su familia como víctimas de la dictadura. Su padre, Tucapel Jiménez Alfaro, reconocido por su rol como presidente de la ANEF, fue asesinado por agentes de la dictadura en 1982. "Hoy es un día muy especial para mí. Está de natalicio mi padre, 4 de agosto, y quizás el diputado Urrutia no lo sabe, pero fue ese dictador que él tanto homenajea, el que dio la orden de asesinar a mi padre. Por lo tanto le pido presidente que se tomen todas las sanciones en contra del diputado Urrutia , pero principalmente que se borre la pantalla cada vez que ponga la foto del dictador y genocida Pinochet", manifestó.