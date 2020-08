Enorme incendio golpea a la ciudad de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos

Un enorme incendio se produjo este miércoles en el mercado público de la ciudad de Ajmán, en Emiratos Árabes Unidos.

A través de redes sociales, usuarios difundieron imágenes del siniestro: llamas de grandes proporciones y y una gigante humareda .

La Defensa Civil se encuentra trabajando en el lugar. El incendio finalmente fue controlado.

Medios locales reportan que aún no se entrega una versión oficial sobre el origen de los hechos. Tampoco se han entregado cifras de afectados por el incidente.

August 5, 2020