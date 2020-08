Álvaro Rudolphy tuvo coronavirus y también su familia: "Nos tocó más intenso"

En etapa de recuperación del coronavirus se encuentra Álvaro Rudolphy y su familia. El actor reveló que tanto él como su familia estuvieron contagiados.

El protagonista de "Perdona nuestros pecados", relató que "hubo un par de días bien fatales y ha durado harto, cuesta mucho salir, te vuelve, es cíclico, pero ya bien”, explicó en el programa online de Carolina Honorato.

“Lo que pasa es que a nosotros nos tocó más intenso", dijo. "Hubo un par de días que me asusté”, agregó.

Según Rudolphy, una de las peores partes de la enfermedad “es la sensación de incertidumbre, no se saber qué es. No hay tratamiento además, vas a la clínica y te dicen ‘tienes covid’, tú dices ‘¿qué hago?’, ‘tome Paracetamol si le duele mucho la cabeza’. ‘Y sí, me duele mucho la cabeza’”.

Por suerte, los síntomas de sus niños no fueron tan fuertes, “(tuvieron) fiebre unos días y nada más”.

“Lo que pasa es que uno no sabe qué viene después, es medio complicado, hay algunas complicaciones que aparecen a futuro, pero no se sabe. Pero por lo menos ahora estamos todos bien, así que más tranquilos. Además, nos dio neumonía después del covid”, relató.