Habla vocera de agricultores de Malleco tras audio llamando a desalojar municipalidad: "De racista yo no tengo nada"

La noche del sábado recién pasado- una de las más violentas en La Araucanía– comenzó a circular un audio de WhatsApp donde una mujer llamaba a armarse con palos e ir a desalojar la municipalidad. Era la voz de Gloria Naveillán, vocera de los agricultores de Malleco.

“¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza, con palos, porque aquí nos van a pegar, así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse“, se la escucha decir en el mensaje.

No se detiene la violencia en La Araucanía: cinco comuneros mapuche y seis carabineros heridos en Lumaco Grupos de personas se tomaron puente en el ingreso de la comuna.

La mujer habló con Chilevisión Noticias, donde precisó que “aquí no había ningún grupo organizado, fue un grupo de WhatsApp que se armó a las 10:30 de la noche y que sencillamente dijimos ‘la municipalidad no puede seguir tomada, se está desocupando la de Curacautín, la de Victoria, pucha, no podemos dejar que la nuestra siga tomada’. No fue más que eso, no había nada más organizado”.

Naveillán y también asegura que luego de esto ha recibido múltiples amenazas, asegura que no es racista y que no lidera ningún grupo de ultraderecha en la zona. “Para nada, cómo voy a ser racista si somos todos mezclados, somos todos los mismos, todos tenemos nacionalidades y razas y todas mezcladas que producen al chileno, por lo tanto de racista yo no tengo nada“, agregó.