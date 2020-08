Matthei y la reapertura del Costanera Center: "Me comuniqué con el señor Paulmann y quedamos en que íbamos a realizar trabajo conjunto"

Providencia entra en etapa de "transición" y uno de los desafíos más importantes que tendrá será la reapertura del comercio. En ese sentido, la alcaldesa de dicha comuna, Evelyn Matthei, se refirió al caso específico de mall Costanera Center, el centro comercial más grande de país.

"Me comuniqué con uno de los dueños del Costanera Center, el señor (Horst) Paulmann, y quedamos en que íbamos a realizar trabajo conjunto, de tal manera de ver qué medidas de seguridad tomar, pero él me aseguró que, al menos, durante dos semanas no se va a abrir el mall", partió explicando.

Cuatro comunas de la Región Metropolitana pasan a transición: Providencia, Melipilla, Lampa y Curacaví La comuna de Santiago permanece en cuarentena; mientras que en regiones salen de la cuarentena de lunes a viernes, Tocopilla, Rancagua, Machalí y Graneros.

"Eso nos da tiempo suficiente como para poder empezar a mirar quiénes son los trabajadores, de dónde vienen, en qué comunas viven, cómo se podría restringir el número de personas que entran, qué medidas de sanitización se pueden aplicar", continuó.

Matthei aseguró que "tenemos bastante tiempo y yo realmente quiero destacar que ellos mismos decidieron no abrir, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a poder trabajar con tiempo esta materia".