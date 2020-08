Alcalde de Tirúa y el conflicto Mapuche: "El Gobierno actúa por la fuerza, no por la razón"

La mañana de este jueves Carabineros desalojó a un grupo de comuneros Mapuche de la Municipalidad de Tirúa, Provincia de Arauco, la cual se encontraba tomada, lo que desató la molestia del alcalde de la comuna, Alfonso Millabur.

En conversación con Publimetro, el edil fue enfático que "el Gobierno decidió actuar por la fuerza, no por la razón" y los hizo responsable de los ataques incenciarios y cortes de ruta que se registraron en la zona durante la jornada.

"Normalmente cuando hay una toma de un edificio, que no es la primera vez que sucede, todo indica que lo mejor es dialogar, entender. Eso se lo manifesté al intendente, que no teníamos ánimos de ejercer fuerza pública y yo creí que habían entendido, pero no me dieron la oportunidad de conversar", dijo Millabur.

Y es que el alcalde de Tirúa ha sido crítico del actuar de La Moneda durante el conflicto en La Araucanía y el Biobío, donde "los municipios hemos tenido que resolver tareas propias de un gobierno".

"Se ha hecho costumbre tomar decisiones desde la comodidad del escritorio. Los alcaldes hemos demostrado que tenemos una mejor percepción de lo que sucede en los barrios y cuando el poder local toma decisiones que debiesen ser de nivel nacional, está claro que existe esa distancia. Y no solo de este gobierno, sino de varios", enfatizó Millabur.

"El cambio de gabinete fue pensando en el electorado"

El alcalde, además criticó el nombramiento de Victor Pérez como ministro del Interior, ya que fue "un cambio de gabinete pensando en el electorado".

"No soy quién para determinar a quién ponen de ministro, pero lo que puede decir es que el cambio de gabinete tiene un carácter más estratégico para recuperar y mantener a su sector político de manera electoral, que para las soluciones de fondo".

Finalmente, el también vicepresidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM), mostró su preocupación por lo sucedido en Curacautín, donde un grupo de civiles trató de desalojar a comuneros del interior de la municipalidad mientras cantaban "el que no salta es Mapuche".

"Hay una discusión que no se ha dado, pero hay un sector retrogrado y racista y otro que abraza al pueblo mapuche, no será fácil, pero ambas miradas deben juntarse para encontrar una solución", cerró Millabur.