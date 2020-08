Carlos Pinto recuerda entrevista al asesino de Ámbar Cornejo: "Hugo Bustamante debió tener una condena perpetua"

El periodista Carlos Pinto, célebre por sus programas en TVN hace años, tuvo la ocasión de entrevistar en la cárcel a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo.

Esa nota fue emitida en el espacio "Mea Culpa" en 2006, cuando el responsable de la muerte de la joven de 16 años cumplía desde 2005 una condena de 27 años por otros dos crímenes, las muertes de Verónica Vásquez Puebla, quien era su pareja, y del hijo de ella, un menor de solo nueve años, hechos por los que fie apodado "El asesino del tambor".

Del total de la pena, Hugo Bustamante únicamente cumplió once años de presidio, y ahora de nuevo se convierte en un asesino.

Hugo Bustamante: el "Asesino del Tambor" y detenido por el homicidio de Ámbar Cornejo La pareja de la madre de la joven tenía antecedentes por homicidio, en 2005 fue condenado a 27 años de cárcel, pero a los 11 salió en libertad condicional.

A Carlos Pinto el responsable del fallecimiento de Ámbar Cornejo le dijo hace catorce años al ser consultado si podría volver a matar que "lo he pensado y a ciencia cierta no tengo la respuesta… No podría decirle que es imposible que volviera a vivir una situación tan parecida. De hecho, pienso que no, pero también digo que si en un momento determinado exploté de esta manera, frente a cierto tipo de situaciones ¿Explotaré nuevamente?".

El profesional de las comunicaciones participó esta tarde en "Hola Chile" de La Red, recordando a Hugo Bustamante.

Visiblemente emocionado, el periodista precisó que "espero que la muerte de Ámbar Cornejo no sea en vano… Yo hice un estudio de esa entrevista y no me cabe más resultado que el que acaba de suceder. Recuerdo que cuando salí esa vez de la Cárcel de Valparaíso tras entrevistar a Hugo Bustamante , quien me reconoció que actuó de una forma enceguecida, quedé con la seguridad de que era alguien frío… Tan así fue que me reconoció que podría repetir la misma experiencia (de asesinar) si la situación que lo llevó a ese primer doble homicidio se daba de nuevo".

Caso Ámbar Cornejo: cronología de un crimen que conmueve al país por su macabro final Más de una semana duró la búsqueda de la menor que desapareció tras ir a buscar la pensión alimenticia de 160 mil pesos que le había depositado su padre.

Carlos Pinto añadió que "este hombre dio muerte ahora a una joven mujer no porque es machista, sino que porque el que no existiera esa víctima lo beneficiaba. Eso ratifica su carácter frío… Tengo angustia al saber que uno no puede cambiar el rumbo, y reitero que ojalá este hecho tenga de verdad algún sentido… Temgo la esperanza de que en medio de esta pandemia, cuando muchos que se han ido no han podido ser acompañados por sus seres queridos, al no haber cuarentena en esa zona (Ámbar Cornejo) puede ser acompañada por mucha gente".

El comunicador sentenció que "ahora (Hugo Bustamante) repitió lo que hizo antes y eso es espantoso, porque alguien debió haberlo advertido. Salió libre porque a lo mejor es cierto que tuvo buena conducta, pero aunque no soy sicólogo ni siquiatra, mi apreciación básica me llevó a pensar cuando hablé con él que este tipo debió tener una condena perpetua".

Ámbar Cornejo y la compleja relación con su madre que la abandonó en Limache La joven salió de su casa el pasado 29 de julio, para encontrarse con su mamá, que le pasaría el dinero de la pensión alimenticia… nunca más apareció.

"Este hombre no tiene mucha educación formal, pero me impresionó su manera de hablar, porque lo hace de corrido… Es un sociópata, y probablemente un sicópata, pues incluso hace filosofía un poco, lo que le convierte en alguien manipulador. Me dijo que a veces no podía dormir en la cárcel y que le gustaría tomar una pastilla para descansar, y también que lloraba solo, lo que hace para victimizarse. Incluso se cuestionaba sobre Dios. Pero también admite en la entrevista que al momento del doble asesinato se encegueció, a modo de excusa… Pero él es un tipo atrevido al que le gusta el reto… Insistía en que tenía sangre fría, y al mismo tiempo declara que no sabía cómo se arrepentía de haber arruinado su vida y de convertirse en un monstruo… Su ego era grande, característico de los asesinos", cerró Carlos Pinto.